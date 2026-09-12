Гешев в Галиче година след убийството
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Тук сме, за да си вършим работата
Борбата с подобен род битови престъпления ще продължи, написа главният прокурор
Делото протече в съкратен режим
Обвинителният акт срещу непълнолетния Аксел Олеков от село Галиче влезе в съда
Премиерът ще се срещне с почернения родител, ще има промяна в НК за непълнолетните убийци
Пред магистратите младежът заяви, че се разкайва
В Галиче има едни хора, които не са хора, каза социалният антрополог
Протест в с. Галиче иска изселване на фамилията на убиеца
Такава е максималната присъда, която убиецът може да получи
Прокуратурата ще даде информация относно жестокото убийството на 18-годишната Андрея
Агенция показа първо кадро на Аксел Олеков
Става дума за Ангел О., който е направил самопризнания
Текат разпити в селоГаличе
Нападателите вероятно са няколко
Това е 18-годишната Андрея Асанова
Тялото на 18-годишното момиче бе открито в двора на къщата
След като разбрал какви са резултатите, Ценко Чоков напуснал общината побеснял
Бях изолиран от хората и оттам е лошият резултат, проплака подсъдимият кандидат-кмет
Ще се кандидатира като независим
Жертвата е в болница със счупен череп