Ползват AI като врачка
Как се оставяме изкуственият интелект да дирижира любовния ни живот
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Как се оставяме изкуственият интелект да дирижира любовния ни живот
Тя вече е била на ключов пост във властта, сега има нова роля
Щерона Ваклушева е сред най-възрастните ясновидки у нас
ДПС влиза силно във властта, виждам Пеевски като институция, казва гадателката на Берлускони
Води се разследване
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Социалистите ще са почти изравнени с ГЕРБ, но водещата партия ще си остане както досега
До май-юни ще има лекарство, което ще овладее заразата от коронавирус по света
До 2030 година много чужденци ще изкупят България. Това предрече пред Нова ТВ Теодора Стефанова, известна като гадателката на Берлускони. Тя предсказ...
Хасково. Година и половина условно и глоба от 22 хил. лв. отсъди хасковският съд за Роза Харизанова, гадателка, която заблуждавала хора с цел материал...
Бойко пак ще управлява, вещае гадателката Калина
София. Гадателката на Берлускони Теодора Стефанова обяви, че се задава коалиционно правителство, а не Апокалипсис. "Който е в момента водещата парти...