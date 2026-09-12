Путин: САЩ диктуват кой да е в Г-8
Президентът на Русия Владимир Путин намекна, че САЩ решават кой да бъде член на Г-8 "Не искам да обидя никого, но ако САЩ кажат, че Русия трябва отно...
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Президентът на Русия Владимир Путин намекна, че САЩ решават кой да бъде член на Г-8 "Не искам да обидя никого, но ако САЩ кажат, че Русия трябва отно...
$70 млрд. долара може да изтекат от страната в първите три месеца на годината
Енискилен. Сирийският конфликт се очаква доминира преговорите между лидерите на Г-8 на срещата им в Северна Ирландия. Руският президент Владимир Пут...