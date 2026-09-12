Бивш министър защити шефа на Фонда на деца
Това се оказа един кален мехур, който на мен ми е страшно интересно кой наду. Това, че възстанових Павел Александров като управител на фонда, е едно д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Фонд За Лечение На Деца В Чужбина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това се оказа един кален мехур, който на мен ми е страшно интересно кой наду. Това, че възстанових Павел Александров като управител на фонда, е едно д...
Далаверата през посредник и с договор за наем във Франция на десеторна цена По три схеми е бил източван Фондът за лечение на деца в чужбина, обявиха...
Корупционните практики във Фонда за лечение на деца са били обект на разследване още от миналата година. ГДБОП следили случващото се там още от месец...
Има шанс всички обвинения срещу служителите на Фонда за лечение на деца в чужбина да са силно преувеличени. Това заяви пред Нова телевизия Мария Черне...
Шефът на държавния център взимал пари от родители за настаняването им в частни квартири във Франция Всичките 8 служители на център "Фонд за лечение н...
Арестуваха шефа на Фонда за лечение на деца в чужбина. Това е станало при специализирана операция на ГДБОП. Задържани са осем души, сред които и Павел...
Това е невъзможно, отговори ексшефът Павел Александров, родители го бранят
София. Д-р Ива Станкова е новият директор на Фонда за лечение на деца, съобщи здравният министър д-р Таня Андреева. Станкова е бивш депутат от БСП в 4...