Всичко за Флашка

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Магистратите без нет и флашки

Магистратите без нет и флашки

София. Съдии и прокурори вече няма да използват интернет на служебните си компютри. От Висшия съдебен съвет в петък изпратиха указание до администрати...

14 ноември | 21:25
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Флашка приземи самолет

Флашка приземи самолет

Канзас. Боинг 767 на "Американ Еърлайнс" се приземи принудително в Канзас, след като в тоалетната му бе открита подозрителна флашка. Самолетът с 215...

06 януари | 22:50
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