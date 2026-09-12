Преди да изхвърлите старата флашка, на всяка цена направете това
Изтриването на файлове от старо USB устройство не гарантира, че те ще бъдат изчезнали завинаги
Следете всички новини, анализи и коментари за Флашка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изтриването на файлове от старо USB устройство не гарантира, че те ще бъдат изчезнали завинаги
Двамата влязоха в спор за първата флашка
София. Съдии и прокурори вече няма да използват интернет на служебните си компютри. От Висшия съдебен съвет в петък изпратиха указание до администрати...
Скандалът със слуховете около тайния запис даде компроматен тон на евровота
Канзас. Боинг 767 на "Американ Еърлайнс" се приземи принудително в Канзас, след като в тоалетната му бе открита подозрителна флашка. Самолетът с 215...
Компютрите и политиката родиха над 5000 думи от зората на демокрацията