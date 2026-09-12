Иван Христов проговори за "Фермата" 9
Първи подробности
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Първи подробности
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Актрисата била соло след раздялата с баскетболиста, избрал САЩ пред любовта им
Дидо от Д2 разкрива как е спечелил шоуто, какво харесва в България и за какво мечтае
Той е роден в Хасково, но е живял 17 години в Щатите. Израснал е в нюйоркския квартал Бронкс. Бащата му е фоклорен музикант, свирил е с Иво Папазов....
Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...
Красавици ще режат "пичове" по доматите вместо да гонят мачовци по плажовете Да прибирате меда без да вадите рамките с пчелните пити и да режете "пич...
Гери Дончева стяга багажа за "Фермата", където вече я очакват Елен Колева, Ася Капчикова, рапърът DEE и Крум Савов. Моделката, тв водеща, актриса и ав...
Сълзи и много емоции има и в риалитито на bTV "Фермата", което се конкурира с "брадърите". Етнически и поколенчески дилеми снощи прегрупираха лагерите...
"Лошото момче" на "Фермата" Георги Варсанов отпадна от шоуто и вече дава интервю след интервю. "Важно е хората, които седнат на стола на напусналия, д...
Здрав селски живот кипи във "Фермата". Тази седмица участниците получават задачата да направят свинарник, за да отглеждат прасета. Трябва и да изградя...
През изминалата седмица зрителите на bTV видяха промените, които се случиха с Варсамов. Той стана фермер на седмицата само за няколко часа, съратницит...
Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...
В сряда вечерта Дони хвърли в смут Веселин, разкривайки му какви мъже са искали ръката й. Мисис Баба сподели с майора, че Валентин Димитров и съпругът...
Шушу – мушу ферма разваля. Дони и Веселин стават жертви на заговор Животът в една ферма изисква на първо място човек да бъде максимално отдаден на ра...
В неделя вечер фризьорката Мария и журналистката Янина се изправиха една срещу друга във втория женски дуел на риалитито „Фермата". Резултатът от сбл...
Бай Георги от Капитан Димитриево награждава с овце и кози работливите участници Преди старта на "Фермата" по bTV новините около новия риалити формат...