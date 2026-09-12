Всичко за "фермата"

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"Фермата" започна с дуел

"Фермата" започна с дуел

Елен Колева се показа майстор в доенето на крава и издейства комфорт за звездите Шест известни личности и 13 непознати, но много надъхани участници,...

12 септември | 6:25
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Сълзи и лагери във "Фермата"

Сълзи и лагери във "Фермата"

Сълзи и много емоции има и в риалитито на bTV "Фермата", което се конкурира с "брадърите". Етнически и поколенчески дилеми снощи прегрупираха лагерите...

05 ноември | 3:20
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Варсанов се закани

Варсанов се закани

"Лошото момче" на "Фермата" Георги Варсанов отпадна от шоуто и вече дава интервю след интервю. "Важно е хората, които седнат на стола на напусналия, д...

27 октомври | 18:25
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Дария се роди във "Фермата"

Дария се роди във "Фермата"

Дария е новият обитател във "Фермата". Красивото черно теленце се роди с асистенцията на Райно, Мустафа и ветеринарката Нора. Освен ролята й в изражда...

13 октомври | 18:25
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Женска война във "Фермата"

Женска война във "Фермата"

Шушу – мушу ферма разваля. Дони и Веселин стават жертви на заговор Животът в една ферма изисква на първо място човек да бъде максимално отдаден на ра...

06 октомври | 11:30
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