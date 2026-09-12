Съдбата на убиеца на Ферарио Спасов е решена
Колко ще лежи зад решетките
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Колко ще лежи зад решетките
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
25-годишният Начо Пантелеев от Лясковец предизвика зверската катастрофа на пътя София – Варна
Той плаче и прави признания
Колко време ще бъде в затвора
Футболния треньор загина при катастрофа през 2023 година
Футболният специалист загина при катастрофа
Футболният треньор загина в катастрофа край Велико Търново
Каква е присъдата, която може да го очаква
Установи се с колко е карал убиецът на пътя
Готови са резултатите от автотехническата експертиза, която трябваше да установи с каква скорост се е движил спортният автомобил на Начо Пантелеев
За притежание на марихуана
Какви са версиите за Начо Панталеев
Именитият треньор загина преди дни в тежка катастрофа
Говори окръжният прокурор на Ловеч
Младежът отне живота на Ферарио Спасов
Ето кой наистина е той
Над 40 часа след инцидента
Домът на 24-годишния Начо Пантелеев е бил претърсен заради снимка в социалните мрежи, на която той държи пистолет
Очаква се Йордан Кожухаров да бъде отстранен от разследването