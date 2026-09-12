Фен Купа 2016 завладя Стара Загора
Организаторите отправиха специален поздрав към ФК Берое по случай 100 годишния им юбилейСтара Загора посрещна с бурни аплодисменти първия регионален п...
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Организаторите отправиха специален поздрав към ФК Берое по случай 100 годишния им юбилейСтара Загора посрещна с бурни аплодисменти първия регионален п...
Шумен. Днес и утре в Шумен ще се проведе деветият полуфинален кръг на Kamenitza Фен Купа 2014. След 2 години отсъствие, най-големият и вълнуващ футбол...
София. Отборът на „Марибор" стана шампион на София в регионалния полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2014. Призът им бе връчен лично от треньор №1 на ХХ в...
София. Председателят на БОК Стефка Костадинова, треньор №1 на ХХ век Димитър Пенев и бившият национал по футбол Мартин Петров дадоха официалния старт...
Бургас. Регионален шампион на полуфиналите на Kamenitza Фен Купа 2014 в Бургас стана тимът на „Русокастро" (на снимката), който заедно с подгласниците...
Варна. Заради очакваните високи температури и работния ден на 18 май повечето от дербитата в регионалния полуфинален турнир Kamenitza Фен Купа 2013 въ...
Бургас. Най-големият турнир по футбол за аматьори – "Каменица Фен Купа" започна 11-ото си издание по морето с шоу в Бургас. 32 тима от Бургас, Ямбол и...