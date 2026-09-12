Всичко за Фелдшер

Следете всички новини, анализи и коментари за Фелдшер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Заразата Общество Крими
Пребиха фелдшер в Шумен

Пребиха фелдшер в Шумен

Шумен. Фелдшер от Спешната помощ в Шумен бе пребит тази нощ. Нападнал го младеж, чиято майка се нуждаела от медицинска помощ, съобщава БНТ. Нападател...

29 октомври | 12:15
0 коментара
11427