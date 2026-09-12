Ужас! Фелдшер сее коронавирус в Шуменско
Заразил е хора, трябва да му се търси отговорност, каза губернаторът Стефан Желев
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Заразил е хора, трябва да му се търси отговорност, каза губернаторът Стефан Желев
Служителят на бързата помощ и преди е имал инциденти на адреси
Убиха фелдшера на тополовградското село Орешник
Задържаха 64-годишен фелдшер, блудство с 14-годишно момче в Брацигово. Полицията е арестувала Пламен Стоянов е петък. Той работи в местния център за С...
Съдия Бозова
Шумен. Районният съд в Шумен определи условна присъда за 30-годишния Калин Николов, нападнал фелдшер от Спешния център в Шумен. Магистратите признаха...
Шумен. Мъжът, който преби фелдшера Денчо Денев в шуменската болница, получи условна присъда. Това съобщава "Дарик". От МВР- Шумен съобщават, че прокур...
Шумен. Фелдшер от Спешната помощ в Шумен бе пребит тази нощ. Нападнал го младеж, чиято майка се нуждаела от медицинска помощ, съобщава БНТ. Нападател...
Враца. Фелдшерът на училището по изкуствата „Отец Паисий" във Враца остава в ареста. Съдия Красимир Георгиев от Районния съд постанови най-тежката мя...