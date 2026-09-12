България обърна Естония на старта на "Фед Къп"
Националките срещат днес Украина
Следете всички новини, анализи и коментари за Фед Къп. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Националките срещат днес Украина
Цвети посети тренировката на водещите ни състезателки
Оставаме в групата за "Фед Къп" след бой по Латвия Въпреки че отново е обвързан Григор Димитров продължава да разтапя женските сърца. Най-добрият бъл...
Две победи постигнаха родните ни тенисистки на сингъл срещу Унгария в първа група на зона Европа/Африка за "Фед Къп" в Израел. Така се обезсмисли мача...
Ако трябва да сме реалисти, шансовете ни не са много големи. Както всяка година, отборите, срещу които ще играем, са доста сериозни. Това каза първата...
Националният отбор на България по тенис за жени е готов за сериозни битки на "Фед Къп". В понеделник сутринта тенисистките на Дора Рангелова заминават...
Будапеща. Най-добрата ни ракета при жените Цветана Пиронкова беше много близо до изравняване на резултата в сблъсъка между България и Беларус за Фед К...
Будапеща. Цветана Пиронкова спечели втора победа за България срещу Португалия и по този начин осигури крайния успех за нашия отбор в първия сблъсък от...
София. Първата ракета на България Цветана Пиронкова се завръща в отбора за „Фед Къп" и ще поведе тима ни в мачовете от първа група на Евро-Африканскат...
Будапеща. България отстъпи на Португалия с 0-2 в първия си двубой от група „D" на първа група на Евроафриканската зона на „Фед къп". В първия мач Иза...
Будапеща. Отборът на България за "Фед къп" тренира снощи с настроение в зала "Сима" в Будапеща, където от днес до неделя са двубоите от първа група на...
Будапеща. Първата ракета на България при жените Цветана Пиронкова отпадна от състава на България за двубоите от 1-ва група на Евро-африканската зона н...
София. България ще играе в Будапеща срещите си от турнира в първа група на Евро-африканската зона на "Фед къп" през 2014 година. Състезанието ще започ...