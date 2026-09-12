Разследват преподавател. Записвал ученици с камера
24-годишният преподавател по английски език е уволнен след станалото
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24-годишният преподавател по английски език е уволнен след станалото
Добрев и Василев са от различни партии, но това няма никакво значение в онези времена
Интерактивна карта на опасните за екстремно селфи места в Стара Загора са изготвили ученици от езиковата гимназия “Ромен Ролан”в града
Езиковата гимназия в Кърджали подписа договор за партньорство с Университета за дуално обучение - Баден-Вюртемберг в Мосбах, Германия. Той е на четв...
Ученик от Кюстендил е българският победител в ежегодния конкурс на Европейската комисия за млади преводачи. За победител между участниците от България...
Добрич. Орязана паралелка на езиковата гимназия в Добрич с интензивно обучение по английски език през учебната 2011/2012 г. и искането на директора на...
Кърджали. В Езикова гимназия „Христо Ботев" в Кърджали се провежда референдум за формата на държавно управление – президентска или парламентарна репу...
Бившата руска гимназия в Пловдив празнува с концерти, конни състезания и факелни шествия