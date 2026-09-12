Николай Мелемов се срещна с жители на смолянския квартал Езерово
Кандидатът за кмет Николай Мелемов и кандидати за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ се срещнаха с жители на смолянския квартал Езерово. Хората...
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Кандидатът за кмет Николай Мелемов и кандидати за общински съветници от листата на ПП ГЕРБ се срещнаха с жители на смолянския квартал Езерово. Хората...
Варна. За наказания - писмено предупреждение или порицание, са предложени началници на пожарникарите, гасили пламъците след взрива на двете цистерни к...
Врана. "Голям късмет имат момчетата, втори живот живеят". Тези думи непрекъснато повтаряха пожарникарите от Втора РСПАБ при награждаването на седемте...
Варна. Най-тежко пострадалият при инцидента в село Езерово, 60 годишния Минчо Колев, е починал късно вечерта в сряда. Минчо Колев беше в реанимацията...
Варна. Продължават операциите на пострадалите 7 пожарникари при експлозиите миналата седмица в Езерово. "Но всъщност всяка превръзка, която им се пра...
Варна. Двамата по-тежко обгорели при взривовете край Езерово са в реанимация, съобщи директорът на Военномедицинска академия ген. Стоян Тонев в ефира...
Варна. "Газтрейд" плаща щетите в село Езерово. Фирмата ще покрие пораженията на домакинства и сгради след експлозията на цистерните. Това обеща собств...
От тел. 112 не повярвали, че цистерните гърмят
Варна. Изписват 7 от пострадалите при взрива на цистерна при гара Езерово до няколко дни. Това съобщи ген. Стоян Тонев, директор на Военномедицинска а...
Решават за уволнението на Валентин Божков в понеделник
Няма опасност от обгазяване в района на село Езерово, каза министърът
Варна. Пожарът край село Езерово, при който се запали и взриви цистерна с пропан-бутан, е окончателно потушен. Това съобщи кметът на община Белослав Ж...
Варна. 3 пожарни гасят пламъците, обхванали вече 2 ЖП цистерни, закачени една до друга на линията в с. Езерово. Инцидентът е станал при пълнене на про...
Варна. Цистерна с пропан-бутан, част от влакова композиция, се запали на ЖП-линия в близост до с. Езерово. Няколко противопожарни автомобила гасят п...
Варна. Ден на траур обявиха във варненската болница "Св. Анна" заради смъртта на двете санитарки. Жените загинаха на път към работата си в катастрофа...