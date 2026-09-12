Жан-Люк Годар си е отишъл чрез евтаназия
Това съобщиха близки на големия режисьор
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Това съобщиха близки на големия режисьор
Страната е четвъртата в Европа позволяваща подобни действия
Намиращи се в крайна фаза на нелечимо заболяване, предаде Франс прес.
Кинг е прикован на легло след тежък инсулт миналата година
Глобата за първо нарушение е от 100 до 300 лв., за повторно – двойно
Мярката се предприема ден след положителната проба за африканска чума
Огнища на заразата засечени в цяла Северна България и Бургаско
Всички прасета в бургаското с. Зидарово и район в радиус 3 км ще бъдат умъртвени заради откиртото огнище на африканска чума
1.5 млн. лв. е сумата, която сме дали към момента за компенсиране на евтаназираните животни заради нодуларния дерматит. Това каза пред журналисти мини...
В другите държави бездомните псета ги евтаназират, а у нас ги връщаме на улицата Антон Гицов Наскоро двама души бяха нахапани жестоко от озверял пит...
Поддръжниците на евтаназията белязаха голяма победа в петък, когато законодателният орган на американския щат Калифорния одобри закон, с който се лега...
Лекарите в Белгия разрешиха на младо момиче, страдащо от ментални проблеми, да сложи край на живота си. 24-годишната жена е назована просто като Лаура...
Британската кинозвезда Тим Рот е застъпник на евтаназията и съжалява, че "темата е табу за много правителства". Рот се изказа на пресконференция след...
Хората, които страдат от изключително тежки и нелечими болести, трябва да имат право да поискат от докторите да им помогнат да сложат край на живота с...
Понякога любовта към любимия футболен отбор наистина няма граници. Поредният пример идва от Белгия. Местен запалянко, болен от неизлечима болест, отло...
Отава. Върховният съд на Канада разреши евтаназията на тежкоболни. По този начин неизлечимо болните граждани ще могат да изберат спасение от страдания...
Русе. За евтаназия настоява собственикът на двата питбула, които разкъсаха жена в русенското село Червена вода. Пресиян Алексиев обясни пред Нова, че...
Брюксел. Промените в закона, според който евтаназия ще бъде прилагана на деца ще бъдат, бяха подписани от кралят на Белгия Филип. Законът бе приет пре...
Брюксел. Белгийският парламент разреши евтаназията на деца и така страната става втората в света след Холандия с подобен закон. Документът беше пр...
Брюксел. Очаква се долната камара на белгийския парламент да приеме законопроект, който позволява евтаназията на неизлечимо болни деца, предаде РИА Но...