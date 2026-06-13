Студентите кандидатстват за евростипендия от днес
Днес започва кампанията за кандидатстване за евростипендии за успех и социални стипендии за зимния семестър по проекта "Студентски стипендии", съфинан...
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Днес започва кампанията за кандидатстване за евростипендии за успех и социални стипендии за зимния семестър по проекта "Студентски стипендии", съфинан...
26 милиона лева ще бъдат отпуснати за студентски стипендии за учебните години 2015/2016 и 2016/2017 по новата оперативна програма "Наука и образование...