България с втори боксов финал на Европейските игри
Даниел Асенов излиза за златото утре
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Даниел Асенов излиза за златото утре
Тасева с 2, Оряшкова и Иванов минимум със сребро от Минск
Джудистът Ивайло Иванов ще носи българското знаме довечера
Изпълкомът на БОК гласува днес делегацията ни
Юношите на България спечелиха цели 7 медала по борба на Европейското първенство в Истанбул, Турция. Микяй Наим (55 кг) спечели сребро, а Димитър Иван...
България вече има своя златен медал от първите европейски игри в Баку. Жадуваната титла бе спечелена от сестрите Стефани и Габриела Стоеви в турнира п...
Двойката ни Елена Великова и Алекс Жеков се класира за финала на темповата комбинация в турнира по акробатика на Игрите. Българите получиха за изпълне...
Посрещнаха с букет първия ни медалист от Азербайджан Трикратната спортистка номер 1 на България Станка Златева бра голям срам в Баку. Българката се п...
Програма на участието на българските спортисти в днешния ден от Европейските игри в Баку. 7,00 и 12,00 ч. Стрелба с лък (индивидуално) Явор Христов,...
Янкова губи финал пред президента и първата дама на Азербайджан, Николова и Юсеин с бронз Третият ден от първите европейски олимпийски игри в Баку се...
Националките по борба Тайбе Юсеин (60 кг) и Ивелина Николова (55 - с червения екип) донесоха още 2 бронзови медала за България от първите европейски о...
Знаменосецът на България Мария Гроздева спря цигарите поне до Рио Освен за 56-ия си рожден ден Бойко Борисов да почерпи в Баку и за първите български...
150 олимпийски шампиони стартират в Баку Българските спортисти, които вече са в Баку за първите европейски игри, ще се срещнат с Бойко Борисов днес п...