Избраха Карамаринов за президент на Европейската атлетика
Българинът е първият представител от Източна Европа на поста
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Българинът е първият представител от Източна Европа на поста
Президентът на Европейската атлетика с важно изявление, защо тренировките и състезанията не трябва да бъдат спирани
Чувствам се задължен да довърша мандата на Свейн, заяви българинът
Президентът на ЕА Добромир Карамаринов води онлайн заседанието на Съвета от Лозана
Свен Арне Хансен си отиде на 74 години
Глазгоу (Шотландия) ще е домакин на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2019 г. Това реши Съветът на Европейската атлетика по време н...
Европейската атлетика (ЕА) награди Емилия Драгиева, член на УС на СКЛА "Берое" за изключителен принос в развитието на леката атлетика в България и на...
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика Добромир Карамаринов ръководи през уикенда първото заседание на Комисията по стратегии на Европейската...
Председателят на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) и първи вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕА) Добромир Карамаринов получи поредното пр...
Боровец. Европейската атлетика (ЕА) даде отлична оценка на Българска федерация лека атлетика за организацията на 12-ото европейско първенство по плани...