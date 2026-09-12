България с отлична оценка за Евро 2015
Продължаваме да развиваме спорта и да инвестираме в базите, гарантира кметът на Стара Загора Българска федерация лека атлетика, община Стара Загора и...
Следете всички новини, анализи и коментари за Евро 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Продължаваме да развиваме спорта и да инвестираме в базите, гарантира кметът на Стара Загора Българска федерация лека атлетика, община Стара Загора и...
Късно снощи министърът на младежта и спорта Красен Кралев участва в грандиозната церемонията по закриване на дванадесетото Европейското първенство по...
Легендата Зинедин Зидан, синът на Сър Алекс Фъргюсън - Джейсън Фъргюсън, Джан Франческо Лупатели - президент на Асоциацията на европейските столици и...
Националите ни до 17 години отърваха капото на Европейското първенство по футбол. В последния си мач "лъвчетата" завършиха 1:1 в Созопол срещу Австрия...
Стана ясен окончателният състав на юношеския национален отбор на България до 17 г. за Евро 2015, информират от пресцентъра на БФС. Ето и групата от 1...
Казармата в България отдавна не е задължителна. Не така стоят нещата обаче за юношеския ни национален отбор до 17 години. Той ще проведе два лагера пр...
България ще се изправи срещу Хърватия на 6 май на Евро 2015 за младежи до 17 години в Стара Загора. В група „А" националите ни застават още срещу Исп...
Европейско първенство по футбол за юноши до 17 г ще стартира на стадион „Берое" на връх Гергьовден, на който по традиция честваме и Деня на Българска...
Европейското първенство по футбол за юноши до 17 години, което ще се проведе през лятото в България, ще се радва на млада и ентусиазирана публика. Пов...
Старозагорската община и организационният комитет обявявят конкурс за талисман на Европейското отборно първенство по лека атлетика. Надпреварата на на...
Радослава Мавродиева (вляво) и Габриела Петрова
Водещите български спринтрьори Ивет Лалова, Инна Ефтимова и Денис Димитров приключиха участието си на Европейското в зала в Прага на полуфиналите. Ив...
Двама български участници ще има в битката за медалите в тройния скок от Евро 2015, което се провежда в пражката зала О2. Георги Цонов (на снимката) и...
Посрещат с ракия и кондоми на Евро 2015Останаха само ВИП билети за шампионата на Стария континент по лека атлетика в Прага Водещата българска гюлетла...
Българските баскетболистки загубиха като гост от Полша с 44:65 (7:15, 9:21, 11:22, 17:7) точки. Срещата-реванш е от полуфиналите на предварителните кв...