Илхам Алиев контрира Путин, отказа да влезе в ключов съюз
Нямаме такива планове, но не можем да кажем, че това няма да бъде предмет на обсъждане в бъдеще
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Нямаме такива планове, но не можем да кажем, че това няма да бъде предмет на обсъждане в бъдеще
Минск. След месеци на отлагане, Армения официално се присъедини към Евразийския икономически съюз (EEU) на Русия, Беларус и Казахстан в петък. Армени...
Минск. Беларуският парламент обсъжда в четвъртък законопроекта, с който ще бъде ратифициран договора за Евразийския икономически съюз, съобщи РИА Ново...
Москва. Държавната дума на Русия е ратифицирала договора за Евразийския икономически съюз (ЕИС), предадоха руските медии. Руските депутати единодушно...
Брюксел. Европейският комисар за разширяването и политиката на добросъседство Щефан Фюле смята, че за ЕС е настъпило време да установи официални конта...
Президентите на първите бъдещи членки на Евразийския икономически съюз Казахстан, Русия и Беларус - Нурсултан Назърбаев, Владимир Путин и Александър Л...
Русия дава на Беларус 2 млрд. долара заем