Климкин: Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на етнически българи в Украйна
Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на украински граждани от етнически малцинства, в това число от българско. Това каза украинският външ...
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Няма никаква непропорционалност при мобилизацията на украински граждани от етнически малцинства, в това число от българско. Това каза украинският външ...
Етническите българи в Украйна са добре дошли у нас, заяви премиерът Ловеч. "Много съм разтревожен от това, което се случва. Не може да не ни притесня...