Деляна Иванова разясни новата програма на ББР и ЕСО
От нея ще могат да се възползват и малки и средни предприятия
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От нея ще могат да се възползват и малки и средни предприятия
Преди дни „Топлофикация Перник“ е внесла искане до Електроенергийния системен оператор“ ЕАД
Агенцията за търговия и развитие на САЩ ще финансира предпроектното проучване за изграждане на енергиен коридор Изток-Запад
България има много мощности и изнася електрическа енергия, но внасяме повече
Какво казва ЕСО
Теменужка Петкова го уволнява от надзора на ЕСО, но после се връща в управителния съвет
58 млн. от средствата са от Брюксел
Потреблението през първите 20 дни на годината се е повишило с 8,4% спрямо същия период на 2018 г.
Изграждането на електропровода Добруджа-Бургас ще се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа...
С 50,76% е паднал износът на ток през полугодието спрямо същия период на миналата година - от 5423362 на 2670456 МВтчаса. Това отчетоха за "Стандарт"...
Столичният квартал "Люлин" е без ток. Причината е авария в подстанция на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Прекъсването на тока е станало в...
Целта на промените е финансово стабилизиране на държавните енергийни дружества Петър Илиев е новият изпълнителен директор на Националната електрическ...
Габрово. Енергетиците от Топлофикация Габрово също излизат в 12.30 часа на едночасово протестно шествие, което тръгва от централата и продължава до гл...
София. ЕСО не иска да бъде оператор на електроенергийната борса, която трябва да заработи у нас. Компанията е оттеглила от ДКЕВР заявлението си за пол...
В някои части на Самоков вече има ток
Брюксел. България все още няма да плаща глоби заради това, че не е приключила процеса за отделяне на ЕСО от НЕК. Това става ясно от думите на Марлене...
София. На 16 юни за периода от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде ограничено производството от всички вятърни и фотоволтаични централи на територията, обслу...
София. В Електроенергийния системен оператор тече проверка, доколко са били законни ограниченията за производството на енергия от възобновяеми източни...
София. България ще увеличи износа на електроенергия за Турция, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В настоящия момент турската е...
Шестте най-критични язовири били в каскадите „Доспат Въча” и „Доспат”