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Сексът умря, да живее Фейсбук

Сексът умря, да живее Фейсбук

Сексът умря, да живее Фейсбук! Ако на някого това му се вижда смехотворно или преувеличено, нека да си сипе кафе и да дочете този материал. Преди малк...

21 август | 22:00
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Скандалът "50 нюанса сиво"

Скандалът "50 нюанса сиво"

Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...

13 февруари | 19:15
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