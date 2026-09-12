Голям ден в Сливен. Втори опит за митрополит
42 епархийски избиратели ще трябва да изберат между шест достоизбираеми епископи
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42 епархийски избиратели ще трябва да изберат между шест достоизбираеми епископи
Няколко истории за произхода на израза
До освящения клир и православните християни на пловдивската епархийска църква
Чудотворните икони на Пресвета Богородица „Скоропослушница" от манастира Дохиар в монашеската република Света гора и Пресвета Богородица „Касперовска"...
Гоце Делчев. Днес в Гоце Делчев е голям ден - в напрегната атмосфера заради разцепление избират нов Неврокопски митрополит. 30 души ще дадат своя глас...
Благоевград. "Искаме честни избори за Неврокопски митрополит на 12 януари, против сме опитите да се бламира важното събитие с клевети и лъжи, твърдят...
Миряни и попове се страхуват от нова серия в компроматната война
Варна. Епархийският избор за нов Варненски и Великопреславски митрополит ще се проведе в Митрополията във Варна. Tова съобщиха от Светия Синод на Бълг...
Варна. 10 от общо 30 епархийски избиратели от събора във Варненската и Великопреславска митрополия са изпратили възражение до Светия Синод с искане за...
Сливенският епископ уж се отказал с писмо, от Синода отричат
Внезапната кончина на Варненския митрополит Кирил разбърка пасиансите за новите попълнения в Светия синод. В църковните среди вече се въртят актуализи...