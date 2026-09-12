Енергийната лаборатория на ЕС. България е най-голямата батерия в региона
Според КЕВР и АПСТЕ страната се нуждае от спешно деблокиране на вятърните проекти, за да запази конкурентоспособността си
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Според КЕВР и АПСТЕ страната се нуждае от спешно деблокиране на вятърните проекти, за да запази конкурентоспособността си
Емисиите на въглероден диоксид ще достигнат своя връх през 2022 г., смята МАЕ
Шолц каза още, че германското правителство трябва да премине на "турбо предавка"
Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) трябва да бъде увеличен до 27% от общото енергийно потребление до 2030 г. За това се споразумяха лид...