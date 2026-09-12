Ембака няма да търка нара (ОБЗОР)
Обвиненият за убийството на строителен работник държан незаконно в ареста 4 дни Емил Първанов-Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна...
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Обвиненият за убийството на строителен работник държан незаконно в ареста 4 дни Емил Първанов-Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна...
Емил Първанов - Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна фирма на автомагистрала „Струма", да бъде незабавно освободен срещу подписка. Р...
Емил Първанов-Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна фирма на автомагистрала „Струма", остава в ареста. Окръжен съд – Благоевград не у...
Над 10 души вече са свидетелствали за инцидента, при който Емил Първанов-Ембака уби с паве бившия боец от Френския легион Николай Чивиев. Свидетелите...