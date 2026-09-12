Всичко за Емил Първанов-Ембака

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Ембака остава в ареста

Ембака остава в ареста

Емил Първанов-Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна фирма на автомагистрала „Струма", остава в ареста. Окръжен съд – Благоевград не у...

06 юли | 15:00
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