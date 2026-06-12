Влогър с гореща изповед за миналото си
Няма младеж, който да не го е чувал
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Няма младеж, който да не го е чувал
Младият писател, който стана интернет сензация, разкрива конфликти и насилие
Обичам да пътувам и да чета Стивън Кинг, казва влогърът Опашки по книжарниците за книга - колко често се случва това? И изобщо - случва ли се на няко...
Интернет сензацията с над 215 хиляди абонати в ЮТюб готви стендъп комедия Влогърът раздаде в София стотици автографи върху втората си книга "#сподели...
Миналата година десетки абитуриенти избраха "С тениска на бала"
Новаторска кампания ще подкрепи предстоящия проект на най-успешния български влогър Любимецът на тийнейджърите- Емил Конрад, пуска своята втора книга...
Емил Конрад пак тръгва на турне из България. Идолът на родните тийнейджъри представя новата си книга "Нещата, на които не ни учат в училище. (НЕ) прод...
Тийнейджъри чакаха на опашка в София, а за да си купят книга на техен идол. Това стана преди дни, когато влогърът Емил Кондра представи първата си кни...
София. Стотици тийнейджъри и млади хора се редиха на опашка пред столична книжарница, за да се срещнат лично и да се снимат с влогъра Емил Конрад, кой...