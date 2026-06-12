Всичко за Емил Конрад

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Отново фурор за Емил Конрад

Отново фурор за Емил Конрад

Интернет сензацията с над 215 хиляди абонати в ЮТюб готви стендъп комедия Влогърът раздаде в София стотици автографи върху втората си книга "#сподели...

13 март | 21:00
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Емил Конрад с втора книга

Емил Конрад с втора книга

Новаторска кампания ще подкрепи предстоящия проект на най-успешния български влогър Любимецът на тийнейджърите- Емил Конрад, пуска своята втора книга...

23 февруари | 16:06
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Що е това влогър? (ВИДЕО)

Що е това влогър? (ВИДЕО)

Тийнейджъри чакаха на опашка в София, а за да си купят книга на техен идол. Това стана преди дни, когато влогърът Емил Кондра представи първата си кни...

15 февруари | 12:40
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