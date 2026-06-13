Елина Кешишева омагьоса София с френски русалки
Тя е феномен в световната фотография, казва международният арт дилър Стефан Стоянов
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Тя е феномен в световната фотография, казва международният арт дилър Стефан Стоянов
Елина Кешишева продължава да събира овации за работата си в "Диор"
Ейми Уайнхаус, Настася Кински и Вим Вендерс позират пред талантливата българка Елина Кешишева, един от най-красивите родни топмодели от 90-те години...