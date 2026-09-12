Драма в "Левски" - рокада на върха
Николай Костов бе уволнен
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Николай Костов бе уволнен
Той говори за целите пред Левски до края на кампанията
Топузаков говори и за бъдещето, като този въпрос го остави отворен за решение
Двамата са млади специалисти, които работят в школата на "синия" клуб
Актьорът обеща да вкара български нюанси в следващия "Лоши момчета"
Треньорът на "Левски" Елин Топузаков заяви, че "сините" са готови физически и психически за дербито срещу "Лудогорец" утре. Мачът в Разград започва в...
Пелето съзря провокации срещу клуба Елин Топузаков е определен за временен треньор на "Левски" след дезертирането на Люпко Петрович, стана ясно на из...
Левскарчето е копие на баща си Елин, твърдят приятелките на дизайнерката Весела Топузакова качи снимки във Фейсбук на малкия Виктор - първата им рожб...
Пловдив. "Натрупаха се загуби, момчетата трябва да продължат да вярват, трябва да покажат, че могат да играят футбол, те са кадърни футболисти. Можем...
Трудно е да си млад татко и треньор, признава Топузаков София. 234 мача за "Левски" в "А" група и 65 в Европа. Елин Топузаков дълги години бе сред на...
Сериозни проблеми има Елин Топузаков преди Вечното дерби. Треньорът на "сините" е на път да остане само с юношата Мики Орачев в лявата зона на защитат...
Разград. Наставникът на "Левски" Елин Топузаков коментира впечатленията си от мача с Лудогорец, загубен от "сините" с 0:2. "Според мен, който вкараше...
София. "Труден мач и измъчена победа, не съм доволен от това което показахме като стил на игра, агресия, тактическа дисциплина, в атака бяхме мудни и...
София. В съблекалнята на "Левски" цари мир и любов, а причината е Елин Топузаков. Това разкри капитанът на "сините" Владимир Гаджев. "Колективът в пос...
Треньорът продължава да пази обет за мълчание
Трудно ще измием срама, обяви националът Гаджев
София. "Радвам се, че спечелихме. Това бе много важна победа за нас. Най-важното бе да си върнем хъса и агресията", обяви треньорът на "сините" Елин Т...
Имам идея как да вдигна тима, сигурен е треньорът
София. Досегашният помощник-треньор на "Левски" Елин Топузаков е с най-големи шансове да наследи Антони Здравков. Бившият капитан на "сините" е пожела...
Здравков готви сам тима за вечното дерби