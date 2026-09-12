Недостигът на ток вдига цените. ТЕЦ Бобов дол и другите въглищни централи трябва да се запазят
България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
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България и целият регион страдат от хроничен дефицит на базова електроенергия, каза Еленко Божков
Еленко Божков изказа мнение, че рафинерията струва най-малко 4,5 млрд. евро
В Министерството на енергетиката във всеки момент се знае състоянието на всички системни далекопроводи
Всяка опция за газ да се използва, пък да ни брули буря
Ще имаме полупарно и полуиндустрия, коментира Иван Хиновски
Записи от камери показаха, че един от тримата мъже много прилича на Еленко Божков
Вероятното поевтиняване на парното ще е с около 20%, смятат експерти
София. "Няма да подам оставка". Това заяви членът на ДКЕВР Еленко Божков в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". "Въпросът за моята оставка е решен...
Ще се преразглеждат договорите с ВЕИ-та и американските ТЕЦ-ове, казва Еленко Божков София. Вече няколко месеца тече процедура по отнемане на лицензи...
София. Няма да има никакво увеличение на цената на тока - нито сега, нито в близко бъдеще. Това каза пред БНТ Еленко Божков от ДКЕВР. Той категорично...