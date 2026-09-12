Кои са кръстниците на елените на Дядо Коледа
Рудолф е най-известният
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Рудолф е най-известният
На две от от женските в района на Бяла река са поставени GPS
Американска компания създаде роботизирани елени, които да дърпат шейната на Дядо Коледа тази година. Фирмата, която разработва технологии за американ...
В Момчилградско са намерени 30 мъртви елена по време на сезонното преброяване на дивеча. Според запознати причината е снегът в началото на март...
Уникалното преселение бе извършено в най-дълбоките преспи В страховитите снежни дни, сковали България преди десетина дни, един огромен камион пресече...
30 елена лопатари бяха пуснати на свобода в ловно-стопанския район на дружина село Черноочене към Ловно-рибарско дружество „Кърджали" в Източните Род...
10 причини да планирате ваканцията си там сред лукс и удобство Там, където Стара планина се среща с Черно море, се намира едно късче от рая, с което...
Кърджали. Първите елени лопатари бяха пуснати в природата в района на махала Чеганци на границата между ловните дружини Костино и Черноочене. През пос...