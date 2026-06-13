Петкова: Ограничихме електроподаването в засегнатите райони за 48 часа
Беше издадена заповед за ограничаване на електрическото захранване в бедстващите области, която влезе в сила от 00.00 часа на 9 март. Това обяви минис...
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Беше издадена заповед за ограничаване на електрическото захранване в бедстващите области, която влезе в сила от 00.00 часа на 9 март. Това обяви минис...