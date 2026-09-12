Съдии протестират срещу електронното правосъдие
От ВСС признаха, че има проблеми със системата
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От ВСС признаха, че има проблеми със системата
Той е шеф на Съюза на съдиите в България, известен с политически дейности и акции
Министерство на правосъдието успешно създаде уникален портал за електронно правосъдие
София. Представителите на гражданските организации, наблюдаващи работата на ВСС, да подкрепят усилията за ускорено въвеждане на електронното правосъди...
Благоевград. Окончателните текстове на проекта за Закона за личния фалит ще са готови след около седмица, обяви вицепремиерът и министър на правосъдие...
Румен Георгиев, член на Висшия съдебен съвет
Румен Георгиев, член на ВСС