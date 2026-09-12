Всичко за Електронно Гласуване

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Съпредседателят на БДЦ Стефан Кенов за електронното гласуване: Намаляването на човешкия фактор, който решава дали един вот е действителен, ще ограничи и злоупотребите с изборните резултати

Съпредседателят на БДЦ Стефан Кенов за електронното гласуване: Намаляването на човешкия фактор, който решава дали един вот е действителен, ще ограничи и злоупотребите с изборните резултати

Намаляването на човешкия фактор, който решава дали един вот е действителен, ще ограничи и злоупотребите с изборните резултати. Уважихме желанието на б...

21 януари | 12:45
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