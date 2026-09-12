Андреев: на следващите избори ще има електронно гласуване
Няма забавяне с поръчката на машините за електронно гласуване
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Няма забавяне с поръчката на машините за електронно гласуване
Румен Радев поиска гаранции от новия състав на ЦИК, че изборите ще бъдат честни и прозрачни
Парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ отхвърли ветото на президента, заради демагогията му и защото той се превърна в говорител на Б...
Машинното гласуване се ограничава за европейските и местните избори...
Тя бе категорична, че в случая става въпрос за нарушаване на основно конституционно право на хората...
Внасят законопроекта за електронното гласуване днес. Това обявиха реформаторите Антони Тренчев, Петър Славов, Найден Зеленогорски и Димитър Делчев. Те...
Въпросът за е-гласуването стана актуален след като парламентът даде картбланш за неговото прилагане, макар и да не уточни срока, когато това ще се слу...
Намаляването на човешкия фактор, който решава дали един вот е действителен, ще ограничи и злоупотребите с изборните резултати. Уважихме желанието на б...
Парламентът одобри въвеждането на електронно гласуване с общо 136 гласа "за" и 56 "против".Това бе въпросът, предложен от президента Росен Плевнелиев,...
ДПС, като отговорна политическа сила, не може да подкрепи въвеждането на електронно дистанционно гласуване. Това заяви народният представител и съпред...
Депутатите решават окончателно дали да приемат електронното гласуване в страната. Проекторешението за резултатите от проведения на 25 октомври национа...
12 депутати от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, АБВ и ДПС гласуваха "за" евентуално въвеждане на електронното гласуване. Против гласувах...
Атаката на сайтовете на ЦИК, общинските избирателни комисии, ГРАО и МВР не постигна целта си. Нямаше отклоняване и изкривяване на изборния резултат. Т...
72.57% от избирателите искат електронно гласуване. Те са отговорили с „Да" на въпроса на националния референдум „Подкрепяте ли да може да се гласува и...
75.81% от гласувалите в Община Сандански са подкрепили националния референдум с „Да". Това показват междинните резултати на ЦИК според обработени 98.7...
Започна гласуването за местна власт, както и това за референдум в страната. Изборният ден стартира точно в 06 часа сутринта. Общо 6 363 000 имат прав...
Трябва да упражним правото си и да си дадем още един шанс за упражняване на вота, твърдят благоевградчани Експерти разясниха плюсовете и минусите на...
„Референдумът щеше да има по-голяма тежест ако беше запазил въпроса за задължителното гласуване, или този за въвеждането на мажоритарен принцип 50 на...
Практически всеки гражданин на България е изричал репликата, "това нека не си го казваме по телефона". Хората много ясно съзнават, че в ерата на елект...
На 25 октомври българските граждани в страната и чужбина ще имат възможност да участват в национален референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се...