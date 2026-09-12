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Екоминистри на среща с папата

Екоминистри на среща с папата

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва днес в аудиенция на министрите на околната среда на Европейския съюз с папа Франциск...

16 септември | 5:20
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