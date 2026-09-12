Почна се! Ще събарят недовършени сгради по морето
Екоминистърът Юлиян Попов с интересна идея
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Екоминистърът Юлиян Попов с интересна идея
„Язовирите бяха празни, трета година не беше валяло"
Разчита на помощ от Ивелина Василева
Трите предложения за нов екоминистър са политически назначения, за да се запази коалиционния мир, каза лидерът на БСП
Четири варианта за нов екоминистър обсъжда коалиционния съвет на управляващите утре
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва днес в аудиенция на министрите на околната среда на Европейския съюз с папа Франциск...
София. Основният приоритет на МОСВ ще бъде насочени за освобождаване на фондовете от ЕС, каза служебният министър на околната среда и водите по време...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Светлана Жекова ще бъде служебен министър на околната среда и водите. Светлана Жекова е родена на 1 фе...
София. Министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов никога не бил твърдял, че има диплома от Техническия университет в Мюнхен. Това заяви...
София. Министър-председателят Пламен Орешарски коментира избора на нов министър на околната среда и водите и изрази мнението, че предложеният от ДПС С...
София. ДПС ще предложи Станислав Анастасов за министър на околната среда и водите, съобщи лидерът на ДПС Лютви Местан. Той е провел разговори с премие...