Скандал край „Бутамята“
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Следете всички новини, анализи и коментари за Екоинспекция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Излязоха на протест в страната
Три незаконни автоморги установи екоинспекцията в Кърджали и една в крумовградското село Едрино след извършени масирани проверки през октомври, съобщи...
Бургаската екоинспекция спря котел на местната Топлофикация, който е използван незаконно. Освен това е констатирано, че съоръжението не отговаря на из...
Русе. Дауд Ибрям е назначен за директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе със заповед на министъра на околната среда и водит...
София. Отстранени са директорите на всички 16 Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) в страната, началниците на 4-те басейнови дирекц...