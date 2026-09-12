С грижа за природата. Заменяме пластмасовите сламки с хартиени
С въвеждането на нови еко стандарти, все повече пластмасови продукти за еднократна употреба биват забранени
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С въвеждането на нови еко стандарти, все повече пластмасови продукти за еднократна употреба биват забранени
Народни представители, общински съветници, адвокати и журналисти връчиха призовете в категориите
В близост има и два язовира
Предстои включването на сградите и транспорта в схемата за търговия с въглеродни емисии
Лимузинните либерали не се интересуват от вредните емисии, коментира журналистка от Фокс Нюз
С нея тя ще повиши капацитета на производство на енергия от природен газ
Екологично, достъпно, удобно са само част от плюсовете на возилото, за което цената на горивата нямат никакво значение
Тя ще бъде от хартия и ще е напълно рециклируема
Ако има вариант да бъде спестено на хората да сменят талоните на колите, в които не е отбелязан екостандарта, то това ще бъде направено, каза вицепрем...
В деветото издание на инициативата „Моят зелен град" тази година се включиха общо 16 населени места от цялата страна - Бургас, Варна, Велико Търново,...
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще се изкачва на в. Мальовица и до Райското пръскало с алпиниста Боян Петров като част от кампа...
Всички трябва да бъдат спокойни за технологията, която ще се прилага при проучванията в блок "Хан Аспарух" в Черно море, тъй като тя е най-съвременнат...
"Белчински извор" ще е само на 50 км от София Първият билков басейн и собствен минерален извор привличат туристи и собственици Луксозен екокомплекс...
Велико Търново. Еко и културен туризъм са акцентите в Общинския план за развитие 2014-2020 на Павликени. Параметрите на документа който ще гарантира р...
Брюксел. Съревнованието за ръководните постове в Европейския съюз отива към своя край. Дискусиите във връзка със спорната кандидатура на Жан-Клод Юнке...
Много добро класиране направи българският екипаж Калин Дедиков и Георги Павлов от "Октан рали тим" с "Грейт уол C30" в еко рали "Словения", кръг от св...
Варна. Община Варна ще изключи осветлението на сградата си в центъра на града за един час. Това ще бъде част от световната инициатива "Часът на Земята...
София. Обществена поръчка, изпълнена за 7800 лв., а след 5 г. завишена и реализирана за 339 800 лв., разкри НГК "Природата за хората и регионите". Спо...
София. "Газтрейд" държи 19% от търговията с пропан-бутан (LPG) в България с обем на 75 000 МТ LPG годишно. Сред клиентите на компанията са ОМВ-Българи...
Пловдив. „Милост за старците" се нарича проектът на читалище „Иван Вазов" в Хисаря за опазване на вековните дървета в градските паркове, съобщават от...