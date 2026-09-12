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Зареждат Еко, Петрол и ОМВ

Зареждат Еко, Петрол и ОМВ

София. "Газтрейд" държи 19% от търговията с пропан-бутан (LPG) в България с обем на 75 000 МТ LPG годишно. Сред клиентите на компанията са ОМВ-Българи...

14 август | 20:21
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