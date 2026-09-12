Отговорът на загадката: Той е от "Локо" (Пловдив)
Момчето на снимката (в средата) е Едуард Ераносян. Фамозният бивш централен нападател на "Локомотив" от Пловдив. Бивш треньор на "черно-белите", вдигн...
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Момчето на снимката (в средата) е Едуард Ераносян. Фамозният бивш централен нападател на "Локомотив" от Пловдив. Бивш треньор на "черно-белите", вдигн...
„Би трябвало да съжаляваме за трите точки, които пропуснахме. "Левски" отбеляза без да има чисто положение. Ние и при двете чисти положения, които има...
Няма вързани 3 точки преди никой мач, дори за Барса, смята селекционерът на зелените Надявам се, че след двубоя в събота, статистиката ще бъде добра...
"Канарчетата" хвърлят дебютант в Разград Не очаквайте лесен мач с "Ботев", предупреди играчите на "Лудогорец" Едуард Ераносян. Шампионите трябва да б...
Едуард Ераносян вече официално е треньор на "Лудогорец". Това стана факт и на книга, след като "орлите" скъсаха договора на Бруно Рибейро заради неявя...
Шефовете на "Лудогорец" приключиха преговорите с Едуард Ераносян и от днес той е новият старши треньор на шампионите, информират от пресслужбата на ра...
Наставникът на "Лудогорец" Едуард Ераносян даде интервю за телевизия Нова спорт, в което коментира както предстоящия мач със Славия, така и "Левски",...
Феновете на "Лудогорец" също люти на португалеца "Лудогорец" ще гони пета титла с доказан треньор в лицето на Едуард Ераносян. Шампионите решиха да с...
Новият треньор на "Лудогорец" ще бъде Едуард Ераносян, стана ясно от съобщение на сайта на клуба. Ръководството на отбора започна преговори за прекра...
Ръководството на "Локо" (Пд) е отправило оферта към легендата на клуба Едуард Ераносян да застане начело на спортно-техническия щаб на "черно-белите",...
Бившият треньор на "Локо" (Пд) Едуард Ераносян е изкарал три дни в болница в Ангола. Наставникът, който води местния "Кабускорп", е вдигнал 38 градус...
Жорже Коща е обсъжданият португалец