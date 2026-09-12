Закриват единната сметка на НАП
София. Плащания на данъци и осигуровки към единната сметка на НАП могат да се извършват до 11 часа днес, напомниха от приходната агенция. Сметката ще...
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София. Плащания на данъци и осигуровки към единната сметка на НАП могат да се извършват до 11 часа днес, напомниха от приходната агенция. Сметката ще...
София. Единната сметка за плащане на данъци и осигуровки най-вероятно ще бъде разделена на четири отделни сметки - за данъци, за социални осигуровки,...
През следващите дни продължава да се плаща по досегашния ред, заявиха от НАП
Усъвършенстват единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски
София. Усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, за да се погасяват първо главниците за данъците и о...
София. Единната сметка за погасяване на задължения към НАП ще бъде разделена на две подсметки. Едната ще бъде за погасяване на данъци, а другата - ко...