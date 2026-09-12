Джорджо Наполитано подаде оставка
Рим. Президентът на Италия Джорджо Наполитано е подал оставка. Новината бе потвърдена официално от пресцентъра на неговия офис. Около 10:35 ч. Тази с...
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Рим. Президентът на Италия Джорджо Наполитано е подал оставка. Новината бе потвърдена официално от пресцентъра на неговия офис. Около 10:35 ч. Тази с...
Италианският президент Джорджо Наполитано даде показания пред съда в качеството си на свидетел по делото срещу предполагаем заговор на държавата с маф...
Днес на разпит в съда се явява италианският президент Джорджо Наполитано. Той е свидетел по мащабно дело за споразумение за ненападение между висшесто...
В телефонен разговор Кавалиере твърди, че президентът Наполитано е притискал съда
Рим. Президентът на Италия обмисля redica възможностите за излизане от политическата криза, след като министри от партията на Силвио Берлускони напу...
„Всички министри от дясноцентристката партия на бившия премиер Силвио Берлускони са подали оставка от коалиционното правителство в събота". Това заяви...