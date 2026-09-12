Авторката на Хари Потър с голяма изненада за читателите
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ЛГБТ обществото отправи поредна атака към майката на Хари Потър
19 години след премиерата на първата част от филмовата сага малкият магьосник все така трупа пачки
Включително авторите Дж. К. Роулинг („Хари Потър“), Салман Рушди („Сатанински строфи“) и Маргарет Атууд („Разказът на прислужницата“)
Транссексуалната общност отново скочи срещу майката на Хари Потър
Джоан Роулинг води на мъжете
Хорхе Арантес твърди обаче, че никога не е насилвал писателката
Майката на Хари Потър била на 20, когато преживяла унижението
Световноизвестната писателка обяви, че е преодоляла симптомите на заразата
Новата книга за магьосника Хари Потър ще излезе на пазара във Великобритания, САЩ и Канада на 31 юли, съобщиха издателите от Little Brown UK. Новата...
Имало едно време самотна майка, която се мъчела да свърже двата края. Така започва историята на Джоан Роулинг, родителката на Хари Потър. Сега обаче т...
Нов разказ за Хари Потър и компания бе публикуван на сайта на писателката Дж. К. Роулинг - Pottermore. Във фокуса на историята този път е биографията...
Любимата писателка на малки и големи Дж. К. Роулинг нажежи емоциите на почитателите на магическия свят на Хари Потър и компания до червено. Британката...
Добър профил в Туитър е най-сигурният начин за висок рейтинг сред читателите
Лондон. Криминалният роман на Дж. К. Роулинг, публикуван с псевдоним на Острова, ще излезе на български през февруари. С него авторката на "Хари Потър...
Джоан Роулинг е написала и издала под фалшиво име криминален роман. Сензационната новина разкри британският вестник "Сънди таймс". Книгата се казва "З...