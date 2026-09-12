Умишлено пускали информация за ученика-джихадист
Ако беше станало нещо, щеше да е огромна трагедия, коментира Тихомир Безлов
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Ако беше станало нещо, щеше да е огромна трагедия, коментира Тихомир Безлов
Благодаря на онези медии, които запазиха самоличността на ученика, те са истински медии, каза премиерът
Правата са нарушени, защото са изнесени данни, които издават неговата самоличност
16-годишният ученик е попаднал под влиянието на Ислямска държава преди около година
17-годишен бежанец от Афганистан нападна с брадва и нож пътници в регионален влак край германския град Вюрцбург в понеделник вечер. Ранени са четирима...
Неуловимият главатар на терористичната групировка "Ислямска държава"- Абу Бакр Ал-Багдади, е бил убит при въздушни удари на международната коалиция, п...
Мъж се е самовзривил в Турция. Това е станало по време на полицейска операция в къща, намираща се в град Газиантеп, предаде АФП, цитирайки турски меди...
Най-издирваният в Австралия терорист е бил убит при удар срещу "Ислямска държава" в Северен Ирак. 24-годишният Нийл Пракаш бил част от група джихадист...
Млад джихадист, изглеждащ като тийнейджър, e взривил стадиона в Ирак. Както "Стандарт" вече писа, бомбата избухна в края на футболен мач вчера и отне...
В Македония арестуваха 21-годишен младеж, за когото се смята, че се е бил на страната на „Ислямска държава". През август за него бе издадена заповед з...
Майка на френски тийнейджър, заминал в Сирия, за да се присъедини към групировката "Ислямска държава", съди френската държава, защото не е попречила н...
Слагайте им експлозиви под колите и отрови в храните, приканва видео Бойци на "Ислямска държава" призовават към джихад на Балканите във видео, разпро...
Джихадист от групировката "Ислямска държава" си направи селфи, качи го в интернет и така предизвика собствената си смърт, както и смъртта на останалит...
Съученици и съседи в Лондон недоумяват как Мохамед се е превърнал в главорез Бил тихо и възпитано момче, интересуващо се повече от футбол, отколкото...
Йерусалим. Израелски въздушен удар срещу палестинския град Газа е отнел живота на един човек, предаде Би Би Си. "Млад мъж е починал, а още един човек...