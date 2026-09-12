Всичко за Джихадист

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Мъж се самовзриви в Турция

Мъж се самовзриви в Турция

Мъж се е самовзривил в Турция. Това е станало по време на полицейска операция в къща, намираща се в град Газиантеп, предаде АФП, цитирайки турски меди...

19 май | 21:02
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Израел нанесе удари в Газа

Израел нанесе удари в Газа

Йерусалим. Израелски въздушен удар срещу палестинския град Газа е отнел живота на един човек, предаде Би Би Си. "Млад мъж е починал, а още един човек...

30 април | 10:34
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