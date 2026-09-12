Всичко за Джет Ли

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Монахът от Шаолин

Монахът от Шаолин

Джет Ли е наречен така, защото кариерата му се изстрелва бързо и изведнъж като скоростен самолет. Винаги сдържан, усмивките му са кът, в екшъна почти...

06 септември | 21:35
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