Президентът на БФ по Ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас
Възможно е холивудската кунг фу легенда да открие SANDA PRO FIGHT
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Възможно е холивудската кунг фу легенда да открие SANDA PRO FIGHT
Джет Ли е наречен така, защото кариерата му се изстрелва бързо и изведнъж като скоростен самолет. Винаги сдържан, усмивките му са кът, в екшъна почти...
У-шу майсторът ще раздава ритници в "Непобедимите 3"