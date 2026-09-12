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РИОСВ: Няма дюнигейт 2

РИОСВ: Няма дюнигейт 2

Бургас. Няма Дюнигейт 2 на плажа в Равда, обявиха инспектори на РИОСВ-Бургас. Чиновниците направили щателна проверка на място, която показала, че дейс...

16 октомври | 14:07
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