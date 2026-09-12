Михайлова забрани строителството на Дюнигейт 2
Бургас. Забранява се в срок от две години жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата инфраструктура в имотите в за...
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Бургас. Забранява се в срок от две години жилищно, курортно и вилно строителство, включително изграждане на необходимата инфраструктура в имотите в за...
Бургас. Няма Дюнигейт 2 на плажа в Равда, обявиха инспектори на РИОСВ-Бургас. Чиновниците направили щателна проверка на място, която показала, че дейс...
София. „Политиката по отношение на ДНСК трябва да бъде променена. ДНСК се превърна в арбитър на спорове между частни собственици, хубаво е да върнем р...
София. Земеделският министър Мирослав Найденов да се яви в парламента и да даде обяснение за скандалната сделка с дюните край Несебър. Това поиска Мар...
София. Депутати от опозицията събират подписка за създаване на анкетна комисия за скандала с дюните в Несебър. Анкетна комисия обаче се стягат да прав...
Заради дюните Нона гони директора на РИОСВ в Бургас