Драковони мерки преди финала на "Капките". Очаква се...
Буферните паркинги на метрото ще работят също така до 2 часа през нощта
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Буферните паркинги на метрото ще работят също така до 2 часа през нощта
Звезди ще пеят в дует с талантливи деца
Финалистите в третия сезон на шоуто „Като две капки вода" са Ненчо, Азис, Фицата и Криско. Най-добрите имитатори ще се отправят към оспорвания финал н...
За пореден четвърти пореден път Ненчо Балабанов стана победител в шоуто „Като две капки вода". Той се превъплъти в закръглената Мегън Трейнър. Фаворит...
Ненчо Балабанов срази публиката на шоуто „Като две капки вода" по Нова ТВ след като "влезе под кожата" на рапъра Криско. Преобразяването на Ненчо бе и...
София. Звездите от "Като две капки вода" по празниците се отдават на релакс - месят козунаци, излежават се или тръгват на път. Имат предостатъчно врем...