Продължава фестивалът „Дунавски вълни”
Видин. От сряда във Видин започва третото издание на фестивала „Дунавски вълни", съобщиха от общината в града, която е негов организатор. През предишн...
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Видин. От сряда във Видин започва третото издание на фестивала „Дунавски вълни", съобщиха от общината в града, която е негов организатор. През предишн...
Видин. Видин се превърна във фестивален град с европейски средства, съобщи заместник-кметът на града Борислава Борисова на финалната пресконференция з...
Видин. От 4 юли Видин става отново фестивален град, съобщи Силвана Сюлейман, ръководител на големия културен проект „Дунавски вълни". Със средства от...
Градът оживя с фестивала "Дунавски вълни"
Видин. Цял месец Видин живя с фестивала на изкуствата "Дунавски вълни". 800 участници – певци, танцьори, артисти, художници, събудиха интереса на граж...
Видин. В последната и следващата събота Видин избира малките си звезди, съобщиха от пресслужбата на общината. Тричленно жури определя най-добрите певц...
Видин. От 24 май до 24 юни Видин ще живее под знака на новия си фестивал – „Дунавски вълни". На удобни места ще се събират и ще показват изкуството с...