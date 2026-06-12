Идеята за коридор Дунав - Бяло море е на 100 години
Акад.д-р г.н. Марин Деведжиев, председател на Българското геополитическо дружество В края на миналата година дойде новината, че България и Румъния пл...
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Акад.д-р г.н. Марин Деведжиев, председател на Българското геополитическо дружество В края на миналата година дойде новината, че България и Румъния пл...