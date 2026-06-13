Почитаме светец чудотворец. Не връзвайте възли
Денят е изпълнен с молитва, смирение и благодарност
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Денят е изпълнен с молитва, смирение и благодарност
Тя е за тебе извор на живот, храна и одежда на твоята душа
Великият поборник на вярата бил удостоен от Бога с дара на чудотворство и пророчество
Бог е пълнота на съвършенството, той присъства навсякъде, безкрайно добър е и справедлив
Наричаме се християни, защото вярваме в Бога така, както ни е научил да вярваме Самият Син Божий