Община Стара Загора домакинства регионална среща „Бизнесът за образованието“
В програмата бяха включени седем информационни модула
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В програмата бяха включени седем информационни модула
Стара Загора. Швейцарската дуална система за професионално образование може да стартира и Града на розите. Това стана ясна на днешната среща на кмет...
София. България ще въведе дуалната система, която комбинира учене по време на работа, увери пред представители на бизнеса министърът на образованието...
Дуалната система снижава безработицата в Швейцария до 3%