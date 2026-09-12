Ще има ли дървена ваканция? Говори министърът на образованието
Готови ли са училищата за началото на учебната година, коментира проф. Сашо Пенов
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Готови ли са училищата за началото на учебната година, коментира проф. Сашо Пенов
4 училища в града са във ваканция днес,по-късно ще стане ясно дали и петък ще е неучебен ден
В 494 училища в страната е преустановен учебният процес заради снежната стихия и днес учениците са в дървена ваканция. Поради влошена пътна обстановка...
Със заповед на кмета на Добрич Йордан Йорданов първите три дни на новата седмица са обявени за неучебни за всички училища в града. Заради влошените ме...
Кризисният щаб на община Плевен обяви за неучебни дните 18 и 19 януари. Мобилизират се всички налични ресурси за справяне с тежката зимна ситуация, съ...
Заради затрупаните със сняг пътища две общини в крайдунавска Добруджа обявиха дървена ваканция. От понеделник до сряда учиилищата в Силистра и Тут...
Паднали дървета блокираха пътища, живакът се вдига още през уикенда Леден дъжд в Монтана, семейства изкараха 20 часа на тъмно и студено Силният вятъ...
10 училища в Хасковски регион са за неопределено време в дървена ваканция. В първия ден на седмицата заради зимната обстановка и изпокъсаните кабели з...
Искаме пари от ЕС и за Гълъбово Нивото на река Тунджа в района Сливен спадна със 7 см през последното денонощие. Това съобщи пред "Стандарт" управите...
Над 100 души евакуираха пожарникари. Учениците в Добричка област са във ваканция
Разград. Учениците в разград излизат в дървена ваканция. Кметската управа реши да обяви за неучебни дните до края на седмицата, защото заснежените път...
Варна. След един ден дървена ваканция учениците във Варна излизат в грипна до 31 януари. Решението е взето на заседанието на Областната комисия за бор...
Затварят училищата в Исперих, в Дулово спряха забавачките
Силистра. Дървена ваканция обявиха в силистренско. Заради тежката зима и затрупаните от сняг пътища в крайдунавска Добруджа в следващите три дни учили...