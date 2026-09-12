Всичко за Дървена Ваканция

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Дървена ваканция и в Плевен

Дървена ваканция и в Плевен

Кризисният щаб на община Плевен обяви за неучебни дните 18 и 19 януари. Мобилизират се всички налични ресурси за справяне с тежката зимна ситуация, съ...

17 януари | 16:15
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Дървена ваканция и в Разград

Дървена ваканция и в Разград

Разград. Учениците в разград излизат в дървена ваканция. Кметската управа реши да обяви за неучебни дните до края на седмицата, защото заснежените път...

29 януари | 16:03
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