Нов изпит за водачите, хванати пияни и с дрога
Чакат ги и страшните листовки
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Чакат ги и страшните листовки
Има обаче текстове в Наказателния кодекс, които трябва да бъдат поправени
Калин Стоянов изрази и подкрепа за предложение тол камерите по пътищата да започнат да засичат средната скорост на автомобилите
Данни генерирани от Автоматизираната информационна система
Ръстът е през август, който е месецът на отпуските
Данни на МВР
Колко са заловените днес
Какви са числата?
Това заявяват от Европейския център за транспортни политики
Заловени са от Пътна полиция през годината
Петима тероризирали граждани в центъра на града
Богородица й казала насън: "Ти си наша, ще те пазим" Силата й се отприщила след силни болки в главата Иванка Младенова се сблъскала с проблемите на...
Богородица й казала насън: "Ти си наша, ще те пазим" Силата й се отприщила след силни болки в главата Иванка Младенова се сблъскала с проблемите на...