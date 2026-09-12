Безплатни лекарства ще вдигнат стандарта на живот
Приложена в живота, нашата програма може с бързи темпове да реши най-важните проблеми, казва Дора Христова, водач на листата на ВОЛЯ и НФСБ в Сливен
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Приложена в живота, нашата програма може с бързи темпове да реши най-важните проблеми, казва Дора Христова, водач на листата на ВОЛЯ и НФСБ в Сливен
Изключително загрижени сме за насърчаване на раждаемостта, каза кандидатът на ВОЛЯ и НФСБ
Водачката на листата на Патриотичната коалиция ВОЛЯ И НФСБ в града откри офис и представи листата
Тръгва си и председателят на общинската организация на СДС Дора Христова